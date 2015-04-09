中国债市动态：收益率曲线趋陡IRS稍走低，新债需求偏中性市况暂回稳

路透上海4月9日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率变动有限，利率互换(IRS)稳中略跌。交易员称，债市继前期持续走弱之后，今日市况略显回稳，而一级农发新债需求一般对二级影响偏中性；不过受益于资金利率持续走低，短券表现略好于长债，收益率曲线继续趋陡。

他们并称，目前市场对一级新债供给忧虑尚难消除，虽然不排除收益率高位吸引一定机构入市可能，但机构配置需求能否有效改善仍存不确定性。

“今天二级动静不大，(收益率)目前比较高了，资金成本也下拉了，暂时应该没动力上了吧，”北京一券商交易员称，市况暂时似乎稳住了，但是后期走势还很难说。

一级方面，农发行上午招标的三期固息增发债中，一年品种中标收益率3.7498%，三年期中标收益率为4.1873%，五年期为4.2718%。三期债对应投标倍数分别是4.21倍、2.25倍和2.30倍。

上海一银行交易员称，早盘感觉有机构认可当前收益率配置价值，国开长端收益率还下了一两个点，国债也有所下行，但是感觉买盘力道很弱；此外，农发新债需求也一般未有意外，不过，至少中标结果没有再继续走高了。

央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2200%/4.2000%，上日尾盘为4.2495%/4.2000%。