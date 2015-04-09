中国债市动态：收益率曲线趋陡IRS稍走低，新债需求偏中性市况暂回稳

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率变动有限，利率互换(IRS)稳中略跌。交易员称，债市继前期持续走弱之后，今日市况略显回稳，而一级农发新债需求一般对二级影响偏中性；不过受益于资金利率持续走低，短券表现略好于长债，收益率曲线继续趋陡。
他们并称，目前市场对一级新债供给忧虑尚难消除，虽然不排除收益率高位吸引一定机构入市可能，但机构配置需求能否有效改善仍存不确定性。
“今天二级动静不大，(收益率)目前比较高了，资金成本也下拉了，暂时应该没动力上了吧，”北京一券商交易员称，市况暂时似乎稳住了，但是后期走势还很难说。
一级方面，农发行上午招标的三期固息增发债中，一年品种中标收益率3.7498%，三年期中标收益率为4.1873%，五年期为4.2718%。三期债对应投标倍数分别是4.21倍、2.25倍和2.30倍。
上海一银行交易员称，早盘感觉有机构认可当前收益率配置价值，国开长端收益率还下了一两个点，国债也有所下行，但是感觉买盘力道很弱；此外，农发新债需求也一般未有意外，不过，至少中标结果没有再继续走高了。
央行公开市场今日进行150亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2200%/4.2000%，上日尾盘为4.2495%/4.2000%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报96.410元，较上日结算价涨0.045元，或0.05%。10年期国债主力合约T1509 早盘收报95.200元，较上日结算价跌0.03%。(完) (发稿 吴芳; 审校 吴云凌)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。