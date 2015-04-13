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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 07:00 BJT

重温稿-路透调查：新加坡第一季GDP成长料大幅放缓，受制造业疲弱拖累

* 数据：新加坡第一季GDP初值

* 公布时间：4月14日0000 GMT

* 路透调查预估：经季节调整的环比年率成长0.5%，同比成长1.8%

路透新加坡4月9日 - 周四发布的路透调查显示，新加坡第一季经济增速料大幅放缓，因全球需求疲弱令当地制造业受挫。

根据受访分析师的预估中值，新加坡第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)环比年率料为成长0.5%，这将远低于2014年第四季的成长4.9%。

15位分析师还预估，第一季GDP料将上年同期增长1.8%，低于去年第四季的2.1%。

若以这样的速度成长，新加坡经济增速料低于政府对2015年全年做出的成长2.0-4.0%的预估区间。

新加坡第一季GDP初值数据将于当地时间4月14日上午8点公布(0000 GMT)。与此同时，新加坡金管局也将发布半年度货币政策声明。

“制造业将构成主要拖累...我认为制造业几乎肯定会出现按季和按年的萎缩。”星展银行资深分析师Irvin Seah说道。

根据官方数据，新加坡1月和2月工业生产较上年同期平均萎缩约1.2%。另外，3月制造业采购经理人指数(PMI)连续第四个月萎缩。出口亦表现疲弱。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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