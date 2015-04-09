香港个股：佳兆业称被当局锁定的物业单位获解除，但部分遭司法查封

路透香港4月9日 - 正陷财困的中国小型房地产商--佳兆业 周四称，此前旗下部份位于深圳被当局锁定的物业未售单位已获解除，但当中有若干单位遭受中国地方法院司法查封，无法正常销售。

佳兆业的声明称，其中四项物业分别为深圳佳兆业大鹏假日广场、深圳佳兆业悦峰花园、深圳市佳兆业中央广场（亦称为深圳佳兆业城市广场）及山海美域花园（亦称为深圳佳兆业前海广场）。

公司称， 据深圳市规划和国土资源委员会资料显示，上述四项处于预售阶段的物业项目的大多数未售单位之锁定已获解除。数个预售物业项目的若干未售单位遭受中国地方法院施加冻结令（司法查封）。该等被司法查封的未售单位目前无法正常销售。

此外，佳兆业表示另有四项物业获全面解除限制，但受限于司法查封，包括位于深圳的三项已落成物业项目：深圳可园、深圳佳兆业新都汇家园和深圳上品雅园；以及持作出租的深圳桂芳园。但该等项目部份单位仍受司法查封。

佳兆业表示，正与有关当局进行沟通，以恢复受影响单位至正常情况。

此外，佳兆业在声明中称，截至周二（7日）止，公司债权人向相关中国法院提出合共70份境内贷款下的资产保全申请。在该70份申请中，公司已接获相关中国法院对其增加至约148.27亿元人民币的境内贷款下的资产保全合共28份民事裁定书；以及34份应诉通知书。

公司表示，拟透过友好磋商，与债权人（包括项目伙伴）解决该等民事裁定书情况，并已委托中国法律顾问提供意见。

佳兆业股份自3月31日起停牌至今，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。停牌前，佳兆业收报1.56港元。（完）

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