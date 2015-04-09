《热点聚焦》多头削减美元曝险，担心美联储升息推迟

Ross Kerber

截至周二收盘，美元指数 已较6月30日涨23%，提振美元配置较多的基金回报。不过该指数略低于3月中所及高位，美国就业报告疲弱予以打压。

摩根士丹利旗下Global Fixed Income Opportunities Fund 经理人Michael Kushma等人对美元看法最为乐观。他表示，他将该基金中美元曝险占比提高至约99%，12月31日时为97%。该基金规模约为2.45亿美元。

Kushman说，美国就业趋势正面且能源价格较低，使得美联储仍有可能在明年初前加息，同时其他国家央行的刺激性举措效果要在经济中体现还需要一些时间。