《热点聚焦》多头削减美元曝险，担心美联储升息推迟

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
Ross Kerber
截至周二收盘，美元指数 已较6月30日涨23%，提振美元配置较多的基金回报。不过该指数略低于3月中所及高位，美国就业报告疲弱予以打压。
摩根士丹利旗下Global Fixed Income Opportunities Fund 经理人Michael Kushma等人对美元看法最为乐观。他表示，他将该基金中美元曝险占比提高至约99%，12月31日时为97%。该基金规模约为2.45亿美元。
Kushman说，美国就业趋势正面且能源价格较低，使得美联储仍有可能在明年初前加息，同时其他国家央行的刺激性举措效果要在经济中体现还需要一些时间。
“除美国外的其他国家鲜有好消息，我们认为美国方面的不利消息是暂时的，”他说。(完) (编译/审校 王丽鑫/王兴亚/汪红英/李爽/王颖/杜明霞/蔡美珍)
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40