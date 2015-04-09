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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 13:37 BJT

《全球汇市》美元触及一周高位，美联储官员讲话支撑年内升息预期

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0764 1.0779 -0.14 -11.02 1.2097

美元/日圆 120.19 120.12 +0.06 +0.43 119.68

欧元/日圆 129.36 129.48 -0.09 -10.65 144.78

美元/瑞郎 0.9682 0.9665 +0.18 -2.61 0.9941

英镑/美元 1.4867 1.4864 +0.02 -4.53 1.5573

美元/加元 1.2561 1.2541 +0.16 +8.12 1.1618

澳元/美元 0.7684 0.7681 +0.04 -5.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7549 0.7546 +0.04 -3.18 0.7797

澳元/日圆 92.350 92.260 +0.10 -5.52 97.750

新西兰元/日圆 90.730 90.640 +0.10 -2.76 93.310

英镑/日圆 178.69 178.55 +0.08 -4.13 186.38

澳元/新西兰元 1.0171 1.0161 +0.10 -2.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/王颖/杜明霞/张若琪/王兴亚/蔡美珍)

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