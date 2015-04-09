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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 14:01 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月9日

路透上海4月9日 - 中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp
)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格
明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。
    
    分析人士并认为，目前七天逆回购与银行间回购的利差扩至逾40个bp，随着资金预期有效转暖，逆回购利
率短期若无大幅度下调，进一步引导作用将弱化；而公布在即的3月及一季度经济数据，料整体仍不理想，稳
增长还需货币政策发力，降准等依旧有空间。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                         +350 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/4-4/10      --       --         --        --        350      500         -150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/28-4/3      --       --         --        --        500      450          +50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/21-3/27     --       --         --        --        450      350         +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/14-3/20     --       --         --        --        350      600         -250 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/7-3/13      --       --         --        --        600    1,130         -530 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/6       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)

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