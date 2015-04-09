中国房地产：京六家银行执行二套房贷新政，沪现首套房七折利率--融360

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月9日 - 中国垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，房贷新政执行后第一周，北京即有六家银行开始执行二套房首付四成；首套房方面，上海地区有银行推出七折房贷利率优惠。
报告显示，房贷新政执行后当周，北京共有六家银行开始执行新政，将二套房首付比例降至四成。这六家银行包括中国工商银行 、中国银行 、建设银行 、光大银行 、招商银行 及友利银行。但其二套房贷款利率没有松动，依旧维持基准上浮10%。
除了二套房的动向，上周北京多家银行首套房贷款利率也出现下调。区域内接受调查的29家银行中，已经有九家银行将北京首套房贷利率增至“8字头”；此外，在优惠利率附加条件方面，门槛也呈现进一步放宽的趋势。
相比北京，在监测范围中的上海地区26家银行中，上周仅有两家银行开始执行二套房贷新政，分别为友利银行和浙商银行，但两家银行利率没有下调，依然为基准上浮10%。上海地区其他受访银行仍在执行二套房首付七成的旧政策。
不过，在首套房方面，浙商银行率先在上海地区执行首套房贷七折利率优惠，这是目前全国范围内的最低利率。
上周一，中国人民银行宣布，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。
中国人民银行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。 (完) (发稿 李贺; 审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。