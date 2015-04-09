《台湾新债预测》20年期104/7公债得标利率料落在2.11-2.15%

* 标售标的：104/7期20年公债
* 标售时间：周五(10日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：2.11-2.15%
* 受访机构：10家
路透台北4月9日 - 台湾财政部周五将标售20年期公债104/7 。路透调查显示，国际板外币债券发行仍盛，资金排挤之下，寿险业对台债需求不若以往。银行业因游资仍多，将取代寿险业的传统买盘成为标售主力，预计该期公债得标利率料落在2.11-2.15%间。
路透周四访谈10家金融机构，包括四家寿险、四家银行、一家证券、一家票券商，市场预估中值为2.11-2.15%，大区间则在2.05-2.20%。
〞最近银行标的比重都比寿险来得多，银行才是标售的主力吧!〞一家大型寿险公司交易员说。
本次104/7期公债预计标售300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。前次标售同天期公债104/2期仅标出318.022亿台币，财政部在2.08%截标。
以下为交易员观点整理：
--国际板美元债券发行仍盛，寿险业需求高，令其对台湾长天期公债的需求下降。若扣除换汇成本，寿险业买入长期美元债的收益仍远高于20年台湾公债。
--本期公债虽仅预估标售300亿台币，但是仍无法排除财政部截标的可能性，凭添变数。
--银行游资很多，央行维持市场资金宽裕，令不少大型公股银行对长券需求上扬，料标售利率不致较上期结果差距太远。
--根据已公布的公债发行计划，除去本期公债，要等到下半年才会有各一期的20年及30年公债标售，长券供给有限。
--104/2期冷20年公债近期零星小量成交在2.10%、2.12%皆有。
相关报价：
--104/7期公债发行前交易并未成交，本地时间1408，买卖盘的报价在2.16/2.06%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型证券一 2.12 2.15
小型票券一 2.12 2.15
大型寿险一 2.15 2.20
大型寿险二 2.12 2.15
大型寿险三 2.15 2.20
大型寿险四 2.10 2.15
大型银行一 2.05 2.08
大型银行二 2.08 2.12
大型银行三 2.10 2.12
大型银行四 2.05 2.10
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中 值 2.11 2.15(完)
台湾公债近两年公债发行情况请见
(记者 高洁如; 审校)