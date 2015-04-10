重温稿-《台湾新债预测》20年期104/7公债得标利率料落在2.11-2.15%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 标售标的：104/7期20年公债
* 标售时间：周五(10日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：2.11-2.15%
* 受访机构：10家
路透台北4月9日 - 台湾财政部周五将标售20年期公债104/7 。路透调查显示，国际板外币债券发行仍盛，资金排挤之下，寿险业对台债需求不若以往。银行业因游资仍多，将取代寿险业的传统买盘成为标售主力，预计该期公债得标利率料落在2.11-2.15%间。
路透周四访谈10家金融机构，包括四家寿险、四家银行、一家证券、一家票券商，市场预估中值为2.11-2.15%，大区间则在2.05-2.20%。
〞最近银行标的比重都比寿险来得多，银行才是标售的主力吧!〞一家大型寿险公司交易员说。
本次104/7期公债预计标售300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。前次标售同天期公债104/2期仅标出318.022亿台币，财政部在2.08%截标。
以下为交易员观点整理：
--国际板美元债券发行仍盛，寿险业需求高，令其对台湾长天期公债的需求下降。若扣除换汇成本，寿险业买入长期美元债的收益仍远高于20年台湾公债。
--本期公债虽仅预估标售300亿台币，但是仍无法排除财政部截标的可能性，凭添变数。
--银行游资很多，央行维持市场资金宽裕，令不少大型公股银行对长券需求上扬，料标售利率不致较上期结果差距太远。
--根据已公布的公债发行计划，除去本期公债，要等到下半年才会有各一期的20年及30年公债标售，长券供给有限。
--104/2期冷20年公债近期零星小量成交在2.10%、2.12%皆有。
相关报价：
--104/7期公债发行前交易并未成交，本地时间1408，买卖盘的报价在2.16/2.06%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型证券一 2.12 2.15
小型票券一 2.12 2.15
大型寿险一 2.15 2.20
大型寿险二 2.12 2.15
大型寿险三 2.15 2.20
大型寿险四 2.10 2.15
大型银行一 2.05 2.08
大型银行二 2.08 2.12
大型银行三 2.10 2.12
大型银行四 2.05 2.10
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中 值 2.11 2.15(完)
台湾公债近两年公债发行情况请见 (记者 高洁如; 审校)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
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