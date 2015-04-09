《中国企业债发行日程表》--4月9日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*株州高科集团 至多10 7 4/16簿记建档 -- AA 4/17-4/21 海通证券
(第3-7年末每年还20%本金)
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*绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 -- AA+ 4/17-4/23 国信证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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湖北省 4.5 7 4/2簿记建档 6.15% AA+ 4/3-4/10 长江证券
长江产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆市铜梁区 12 7 4/7簿记建档 6.59% AA 4/8-4/10 西南证券
金龙城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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国家电网 80 7 4/8簿记建档 *4.90% AAA 4/9-4/10 中信证券
20 15 *4.95% 英大证券
(分别附第5和第10年末发行人和投资人选择权) 国开证券等
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石家庄国控 8.5 7 4/8簿记建档 5.75% AA+ 4/9-4/13 国泰君安证券
投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保) 川财证券
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耒阳市城市 7 7 4/9簿记建档 上限8.20% AA- 4/10-4/13 广州证券
和农村建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保)
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湖南省铁路 11 10 4/9簿记建档 上限5.90% AA+ 4/10-4/14 国泰君安证券
投资集团 (第3-6年末每年还10%本金，第7-10年末每年还15%本金) 国开证券
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江苏洋口港 9 7 4/9簿记建档 上限6.90% AA 4/10-4/15 申万宏源证券
建设发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保提供担保)
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天津铁路建设 24 10 4/10簿记建档 *上限6.00% AA+ 4/13-4/15 中德证券
投资控股集团 (天津城市基础设施建设投资集团提供担保) 渤海证券
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乌鲁木齐 9.9 7 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/15 平安证券
经济开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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滨州中海 5 7 4/10簿记建档 上限7.80% AA- 4/13-4/16 申万宏源证券
创业投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用担保提供担保)
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高要市 9 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/16 广州证券
国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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武汉地铁集团 33 7/15 4/13簿记建档 -- AAA 4/14-4/16 海通证券
(品种一期限15年，第5、第10年末附投资者回售选择权) 银河证券
(品种二期限7年，第3-7年末每年偿还20%本金)
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阳江市恒财 11 7 4/13簿记建档 上限8.28% AA 4/14-4/16 国开证券
城市投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中信建投证券
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华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 -- AA 4/13-4/17 东兴证券
原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保)
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阿克苏信诚 8 7 -- 上限7.78% AA 4/16-4/20 兴业证券
资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金)
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庐江城市 10 7 4/15簿记建档 上限8.03% AA- 4/16-4/22 德邦证券
建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保)
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广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
(广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
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