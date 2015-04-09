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债券 | 2015年 4月 9日 星期四 19:23 BJT

英国央行：维持指标利率在0.5%不变，关注通胀动向

霍尔丹的看法受到其他英国央行官员的挑战。总裁卡尼和其他利率决策官员已表示，他们预计央行下次政策调整将是升息。

路透本月调查显示，分析师预计英国央行将在2016年年初升息。

英国央行不急于升息的迹象，在上月推低英镑兑美元跌至五年低位水准。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。

另外，投资人也在观察英国5月大选的结果。

英国央行周四也维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。

英国央行公布决议后并未发布声明稿。将在两周后公布4月的会议记录。(完)

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