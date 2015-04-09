英国央行：维持指标利率在0.5%不变，关注通胀动向

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
霍尔丹的看法受到其他英国央行官员的挑战。总裁卡尼和其他利率决策官员已表示，他们预计央行下次政策调整将是升息。
路透本月调查显示，分析师预计英国央行将在2016年年初升息。
英国央行不急于升息的迹象，在上月推低英镑兑美元跌至五年低位水准。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。
另外，投资人也在观察英国5月大选的结果。
英国央行周四也维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。
英国央行公布决议后并未发布声明稿。将在两周后公布4月的会议记录。(完)
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40