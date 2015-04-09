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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 15:05 BJT

法国数据：法国央行将一季度经济增长预期上调为环比增0.4%

路透巴黎4月9日 - 法国央行周四将法国经济第一季度增长预期向上调整为环比增0.4%，此前的预期为增长0.3%，称受外需增强推动。

“3月份工业产出及增长速度加快，非汽车运输设备、化工和农业食品行业的活动增强，电子设备行业继续增长，”央行称。

央行还指出，“外需增强推动新订单增长，农业食品和汽车等部分行业的订单情况恢复至满意的水平。”

上述评论见于法国央行发布的月度调查数据。调查显示，法国3月制造业企业信心指数从2月的96升至97，而服务业企业信心指标仍为93。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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