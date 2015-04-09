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市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 15:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的交易单依惯例仍聚集在1.50附近

0654 GMT

* 英镑兑美元从亚洲盘高点1.4886回撤后，在1.4850下方寻获新的支撑

* 1.4851是欧洲早盘低点，1.4852是亚洲盘低点

* 1.4855是美联储会议记录公布后在纽约盘所及低点

* 买卖单通常集结在近1.50水准

* 1.4803是周二低点，1.4807是周三亚洲盘低点

* 英镑周三曾升至1.4971美元，受壳牌收购BG的消息提振

(编译 高琦 审校 白云)

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