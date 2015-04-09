《汇市简讯》英镑/美元的交易单依惯例仍聚集在1.50附近

《独家新闻》美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
0654 GMT
* 英镑兑美元从亚洲盘高点1.4886回撤后，在1.4850下方寻获新的支撑
* 1.4851是欧洲早盘低点，1.4852是亚洲盘低点
* 1.4855是美联储会议记录公布后在纽约盘所及低点
* 买卖单通常集结在近1.50水准
* 1.4803是周二低点，1.4807是周三亚洲盘低点
* 英镑周三曾升至1.4971美元，受壳牌收购BG的消息提振
(编译 高琦 审校 白云)
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价