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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 17:02 BJT

香港数据：截至3月底止外汇储备资产降至3,322亿美元--金管局

路透香港4月9日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至今年3月底止，外汇储备资产为3,322亿美元，较上月底3,325亿美元降3亿美元。

今年3月底及2月底并无未交收外汇合约。

为数3,322亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币七倍多，或港元货币供应M3的49%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 赵红梅; 审校 张喜良)

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