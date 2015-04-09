《路透晚报》--4月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高逼近20,000点，对外资买需的寄望推动大盘

日股日经指数周四升至15年来新高，距离20,000 点一步之遥，市场寄望外资将继续购入日股，受助于对经济回升以及强劲 企业获利的乐观心态。日经指数收高0.8%，报19,937.72点，为2000年4月来最高收位。

--中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇

中国股市沪综指收挫近1%，结束此前连五日升势。分析师指出，今天大盘延续宽幅震荡并伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，部分前期涨幅较大的个股获利抛压较大，不过银行和地产股的护盘令大盘脱离日低。沪综指收报3,957.53点，跌37.28点或0.93%，日低至3,900.03点；上证A股今日成交8,121亿元人民币，上日为8,346亿元。

--香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，内地投资人大举入市淘金

香港股市大涨至七年高位，因中国投资人涌入，押注港股与中国股市间的估值差距终将会缩小、甚至消失。内地投资人南下买港股的港股通每日105亿元人民币额度全数用尽，为连续第二日用尽额度。恒生指数收高2.7%，报26,944.39点，为2008年1月以来最高收盘水准。恒生国企指数上涨2.6%至13,748.37点，也创下七年高点。

--汇市：美元扩大涨幅，英镑一个月期波动率跳升

美元触及一周高位，此前由于两位颇具影响力的美联储官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息。英镑方面，对冲英镑兑美元未来一个月波动风险的成本飙升至三年半高点，对冲欧元兑英镑未来一个月波动风险的成本飙升至六年高点。美元指数在欧洲盘初上涨0.4%至一周高点98.386。美元兑欧元涨0.3%至1.0744美元。美元兑日圆仅上涨0.1%，报120.25日圆。

--欧元债市：西班牙30年期公债收益率持稳2%附近，观望发债

西班牙30年期公债收益率(殖利率)守在2%略上方，西班牙政府计划善加利用欧洲央行对二线国家长债需求的机会，将发行债券。在欧洲央行买债计划实行首月，欧洲央行及各国央行所买进的西班牙、意大利及葡萄牙公债到期年限，超出可购买公债的平均水准。西班牙30年期公债收益率几无变动，报2.04%，高于过去一个月所及的纪录低点约1.75%。

--国际油市：油价回升，但前景仍然偏空

原油价格上涨超过2%，部分收回上日6%的跌势，但分析师称市场人气仍偏空。上日油价大跌是因为美国库存大幅上升，且沙特产量触及纪录高位。0835GMT，布兰特原油期货上涨1.18美元，或2.12%，至每桶56.73美元，美国原油期货升1.02美元,或2.02%，至51.44美元。这两种期货周三都跌约3.50美元。

--全球金市：金价下跌，因美联储6月升息预期重燃

金价连续第三日回落，之前美联储官员讲话暗示，尽管近期数据疲软，但6月升息仍有可能。0838GMT时，现货金约跌0.5%，报每盎司1,196.20美元；美国6月期金跌0.58%，报每盎司1,196.1美元。

--金属期市：LME期铜小升，沪铝则因政府调降电价而承压

上海期铝下滑，此前中国政府宣布措施下调电价，交易商押注这将降低当地铝厂的生产成本，并压低价格。上海期交所期铝合约跌逾2%，尾盘缩减跌幅，收报13,255元人民币，跌1%。LME三个月期铜小涨0.1%，报每吨6,016美元。