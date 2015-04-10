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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(10日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.75-0.77%

* 受访机构：五家

路透台北4月9日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。

路透周四访谈五家金融机构，其中多数预估均标将较上期得标利率0.778%微跌，主因现正值提存期初银行间资金水位高涨，且上周364天期存单加权平均得标利率亦较前次走低1.4基点，因此推估本期得标利率将较上期微跌1基点左右，落在0.76%附近可能性较高。

〞三月底总裁讲完中性宽松后，市场资金就很滥。〞一位大型官股金控交易人士说。

多数受访银行认为，虽然两年期存单可能面临台湾央行升息的机率仍高，但目前还是先以去化过剩资金为首要考量，暂未过于忧心升息议题。

上周四央行公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期。并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。

前次于3月13日标售的两年期存单标售利率的高标落在0.787%，亦较前次高标0.800%下滑。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行今年三月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续15季维持利率不变。央行总裁彭淮南在会后说明指出，目前货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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