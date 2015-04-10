重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(10日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.75-0.77%
* 受访机构：五家
路透台北4月9日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。
路透周四访谈五家金融机构，其中多数预估均标将较上期得标利率0.778%微跌，主因现正值提存期初银行间资金水位高涨，且上周364天期存单加权平均得标利率亦较前次走低1.4基点，因此推估本期得标利率将较上期微跌1基点左右，落在0.76%附近可能性较高。
〞三月底总裁讲完中性宽松后，市场资金就很滥。〞一位大型官股金控交易人士说。
多数受访银行认为，虽然两年期存单可能面临台湾央行升息的机率仍高，但目前还是先以去化过剩资金为首要考量，暂未过于忧心升息议题。
上周四央行公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期。并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。
前次于3月13日标售的两年期存单标售利率的高标落在0.787%，亦较前次高标0.800%下滑。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行今年三月底理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续15季维持利率不变。央行总裁彭淮南在会后说明指出，目前货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有