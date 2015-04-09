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债券 | 2015年 4月 9日 星期四 15:26 BJT

希腊金融：希腊周四将向IMF偿付4.5亿欧元贷款--政府消息人士

路透雅典4月9日 - 希腊政府一名官员对路透表示，希腊确实会在周四向国际货币基金组织(IMF)偿付4.5亿欧元(4.85亿美元)贷款。

“偿付款项已经准备好，今日稍后将会支付给IMF。”该官员说道。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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