《台湾金融市场一周展望》美股财报发布将迈入高峰，台股料高位震荡以对

* 下周美股季报发布进入高峰，台股难脱高档整理

* 外资手握逾850亿台币资金，等待逢低介入时点

* 美国公债殖利率似打底，台债殖利率恐难回低位

记者 董永年

路透台北4月10日 - 相较于纷创逾七年高位的沪、港股市，早一步攀顶的台湾股市近日陷于高档整理格局。下周美股季报将进入公布高峰，台股料随之动荡。第二季为电子业淡季，股市难有上扬动能，不过充沛的资金有助指数维持相对高位。

业内人士认为，台股集中市场表现还是要看外资脸色，虽然外资3月在台股现货卖超428.47亿台币，4月以来也是卖多于买，但这些资金都未见汇出，甚至3月还反向汇入了14.38亿美元。全数合计逾850亿台币的资金，将是推动台股上扬的最大动能。只是，时点不会是现在。

〞第二季能见度在转弱，也是电子业淡季，未来一个月还是区间整理。〞宏利投信投资长王彦杰说。

华南永昌投顾董事长储祥生认为，下周美股将迈入第一季季报公布高峰期，先前市场已有因强势美元造成获利减少的心理预期，因此，除非公布的数字更加糟糕，否则股价也不致于出现剧烈波动。台股基本上还是要留意像是苹果 、英特尔 等概念股族群对季报的反应。

王彦杰则指出，市场对收到汇率因素影响的美股财报不致于有太负面的解读。反而更为关注企业对下一季的展望。美国第二季内需应会稳健复苏，但与台湾有较高连动性的科技业，因缺乏新题材的想像，可能难有表现空间。

他预期，台股今年高、低点分别为9,900点、9,100点，第二季将因电子业进入传统淡季导致大盘有回测低位的可能，但只要指数拉回，就是逢低承接的机会。

储祥生也表示，全球股市多头格局没有改变，台股自然也不会独弱。集中市场能否重拾上涨动能的关键在外资。但第二季除了有淡季效应外，还有缴税等不利股市的因素干扰，短线看，下周大盘加权股价指数 应该会在9,500-9,700点的狭幅区间内整理。

在外资簇拥哄抬下，台股已在3月23日创下9,758.09点收盘高位，此为2007年10月29日的9,809.88点以来近七年半新高。

**台币看美元及外资脸色**

台币方面，汇银人士认为，美国3月非农数据不佳，让台币兑美元在清明节后强升，随后实质价位即在31.00-31.20区间内整理。展望下周，观察重点仍在国际美元以及外资动向。

交易员表示，本周国际美元转强，美元指数 至周四的涨幅已达2.5%，不过在没有突破100.39前波高位前，还是看区间震荡的格局。

至于外资动向方面，虽然近期在台股偏向卖超，不过资金并未汇出，而是转向债市短暂停泊。本周以来，除周二有较明显汇入外，其余交易日也是多空两边均有操作，尚无新一波资金的涌入。

〞下周就看美元是否续强，不过出口商在31.200-31.250价位的卖盘不少。〞一公股银行交易主管说。

交易员认为，随着央行考量干预成本偏高，近期阻升台币的动作均不大来看，只要外资没有反向汇出，短期台币兑美元基本上还是呈现盘稳走势。

交易员预估，下周台币的交易区间料在31.00-31.20。

**台债殖利率难回低位**

债市方面，交易商认为，美国公债殖利率似有打底迹象，利多不跌令台湾五年期公债殖利率由低档反转向上，本周升破重回1.0%以上的关键价位。央行重申货币政策亦中性、亦宽松，等于给市场一颗定心丸。五年期公债筹码又稳定，估计短率殖利率若回升会有守。

他们认为，五年公债先前跌破1.001%的标售之后，吸引部分的买盘进场，但目前泡水。若殖利率要重新下行需有重大利多，但可见的未来并没有重大利多可令多头运用，殖利率短期难以回到日前的低位。

〞央行都喊出中性、宽松了，资金行情持续，五年券很难见到1.05%，〞一位外商银行交易员说。

至于10年期公债部分，目前与五年券的利差仍偏大，这在利空时让10年公债有较多的保护伞。虽然10年公债一向有特定金融机构的照顾，但其他的交易商对10年公债的兴趣缺缺，缺乏大型金融机构的作多带动之下，10年券成交不兴，少有行情。

此外，他们也表示，5月初即将会有新一期的10年公债发行前交易上场，这也会减低交易商目前介入10年公债的兴趣。