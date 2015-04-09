香港经济：第二季GDP料增2.4%，港汇上升负面影响将逐步浮现--香港大学

路透香港4月9日 - 香港大学周四发表报告预测，今年第二季香港本地生产总值(GDP)按年增长2.4%，高于首季的2.1%，因预期全球需求的整体复苏将惠及香港。

不过，报告指出，美元兑其他主要货币均已升值，由于港元与美元挂钩，以美元及港元结算的货物与服务变得较昂贵，吸引力相对降低，对香港的负面影响将逐步显现。

港大香港经济及商业策略研究所亚太经济合作研究项目的预测指出，第一季实质GDP按年升2.1%，比上次公布的预测2.4%下调，反映稍微趋向谨慎的消费支出，主要表现在私人消费开支及服务出口上。

报告称，尽管全球经济仍然颠簸前行，但需求持续复苏。全球广泛地区宽松的货币政策与较低的油价仍是主要驱动力。在这些因素的刺激下，美国和欧盟的复苏预期回暖；日本和韩国将可避免任何严重的衰退。另一方面，预料中国在2015年仍可维持显着的增长，尽管步伐会较2014年为慢。全球需求的整体复苏将惠及香港。

＂在这些因素的影响下，预计香港经济在2015年上半年上升2.3%，仅仅略低于2014年下半年的2.5%，2015年下半年则可能进一步改善。＂香港大学经济学首席讲师王家富表示。

报告对香港2015年全年GDP预测为增长2.8%，略高于去年2.3%的增幅。香港政府此前预测今年GDP增长介乎1-3%。

报告指出，美国很大机会在下半年加息，近几个月来美元大幅升值反映市场对加息的预期。在现时低利率的环境下，0.25个百分点的利率上升也会带来相对大的影响，美国联邦储备局对加息的决定将十分审慎，所以实际加息的时间仍然很难预料。

由于港元与美元挂钩，倘若加息会影响投资和消费决定，对经济产生不利影响。此外，资产和房地产价格有潜在下行风险。而房地产一般都在较高的杠杆比率下购入，楼价下行的风险会较高。

报告亦提及近日香港部分人士发起的反对内地水货客的行为。报告认为，即使限制内地透过个人游计划的访港游客人数，对经济的影响有限。政府近期发表的一份报告指出，2012年个人游计划贡献GDP 1.3%。换句话说，如个人游计划于今天完全取消，香港经济增长将减少1.3%，而这降低将是一次性，随后的几年不会降低。

＂当然，突然彻底取消个人游计划的可能性不大，...香港有能力适应经济变化，任何限制个人游计划的措施所带来的负面影响，将远较1.3%为少。＂报告称。