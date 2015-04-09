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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 21:33 BJT

美国热股：美铝首季营收上升但不及预期，盘初股价挫跌2.6%

路透4月9日 - 金属企业美国铝业 周三公布录得季度获利，优于上年同期的亏损表现，主要归因于汽车及航空航天业务营收上升。但公司营收低于分析师预估。

美铝盘初股价挫跌2.6%至13.32美元，上日收报13.67美元。(完)

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