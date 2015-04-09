欧元债市：西班牙30年期公债收益率持稳2%附近，观望稍晚发债

“我们看到欧洲央行和西班牙央行买进长期公债，因此我不认为投资者会害怕参与此次标售。”KBC分析师Mathias van der Jeugt说道。

“将会出现需求，”van der Jeugt估计西班牙今年预期的融资需求已经完成了近40%。

西班牙30年期公债 收益率几无变动，报2.04%，高于过去一个月所及的纪录低点约1.75%。

意大利计划在4月13日标售15年期公债，此外还有一些较短期债券。

市场亦将关注资金窘迫的希腊今日是否能偿付国际货币基金组织(IMF)4.5亿欧元的贷款。

一政府消息人士称，“偿付款项已经准备好，今日稍后将会支付给IMF。”(完)

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