版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 18:50 BJT

投行观点：满地可银行将Marathon Oil Corp起始目标价订为31美元，起始评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐