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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 21:35 BJT

美国热股：Mylan拟收购Perrigo，前者股价盘初涨逾1%

路透4月9日 - 非专利药生产商Mylan 提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co 。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。

Mylan盘初股价上涨逾1%至69.21美元，上日收报68.36美元。Perrigo股价小跌0.15%至194.70美元，上日收报195美元。(完)

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