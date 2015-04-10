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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率料落在0.50%附近

* 标售标的：364天期国库券

* 标售时间：周五(10日)

* 标售金额：暂定金额250亿台币

* 预测区间：0.50%附近

* 受访机构：七家

路透台北4月10日 - 台湾央行周五将代财政部标售364天期国库券。路透调查显示，旬初市场资金较显宽松，估计明日将标售的364天期国库券将落于0.50%附近。

路透周四访谈七家金融机构，其中包括四家本地金融机构及三家外商银行。预估本期国库券决标贴现率区间落在0.49-0.52%，大区间则在0.49-0.55%。

一位外商银行资金调度人士指出，刚跨入新的提存期，银行体系资金水位满溢，积极寻找资金去化管道，364天期国库券得标利率料较上周一年期定存单标售利率0.571%走低5-8个基点，得标区间可能落在0.49-0.52%间。

〞钱还是很松，短票都跌破铁板，这次有可能标在0.50%附近。〞另一位外商银行交易员说。

不过也有本地官股银行交易人士表示，上月91天期国库券得标利率在0.477%，本次标售364天期较长，得标利率至少在0.50-0.55%才合理，但最终仍取决于外银资金去化需求而定。

上周四央行公布标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.571%，略低于市场预期。并较前次标售均标0.585%走低1.4个基点，为连续第六次走低。

周五(10日)央行将标售的国库券天期是364天，金额预估250亿，13日发行。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

3月24日 91 350 0.477 2.86

2月2日 91 300 0.480 2.03

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

注：*表不足额标售。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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