路透伦敦4月9日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在接近1.0800美元以及从3月13日低位延伸的上升趋势线附近寻获支撑之后，周三略见反弹。后来在50周期移动均线位置遭遇阻力，并在美联储3月会议记录公布后下滑。
虽然该会议记录透露出联储官员对开始升息的看法分歧，但几位官员仍未排除最快在6月升息的可能情境，美元因而稍稍受到提振。欧元/美元下跌至低于1.0800几个跳动点。但我认为欧元需明确跌破1.0710的支撑水平，才会更进一步下跌。以较长远的时间来看，整体趋势仍是下行。
英镑/美元：在美联储3月会议记录公布之前走势向上，并突破我们认为的1.4890阻力位，但会议记录公布后汇价回跌，再度低于这道阻力。
今天英国央行将有利率决议出炉。尽管市场对此的反应料一如以往般平淡，且市场预期央行政策不会改变，但这或许仍足以推动英镑测试1.4800美元。不过我再次重申，英镑/美元自3月19日以来就游移在1.5000阻力位和1.4740支撑线之间，所以汇价若在这些水平波动有限的话，我的短期看法将偏向中性。
美元/日圆：美联储3月会议记录流露略倾向强硬立场之后，美元/日圆上涨。在欧洲盘初时测试位于120.40日圆的阻力。后市若欲续升，就必须跨越此道水平，然后可能测试我们下一道阻力线120.70。我们的短期动能指标支撑将进一步上涨的看法。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0742 1.0779 -0.34 -11.20 1.2097
美元/日圆 120.27 120.12 +0.12 +0.49 119.68
欧元/日圆 129.18 129.47 -0.22 -10.77 144.77
美元/瑞郎 0.9708 0.9665 +0.44 -2.34 0.9941
英镑/美元 1.4784 1.4864 -0.54 -5.07 1.5573
美元/加元 1.2571 1.2541 +0.24 +8.20 1.1618
澳元/美元 0.7691 0.7681 +0.13 -5.84 0.8168
新西兰元/美元 0.7563 0.7546 +0.23 -3.00 0.7797
欧元/瑞郎 1.0429 1.0419 +0.10 -13.28 1.2026
欧元/英镑 0.7265 0.7248 +0.23 -6.32 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3450 9.3480 -0.03 -1.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.1042 8.0537 +0.63 +8.46 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)