台湾个股：国泰金旗下人寿参股Rizal Bank 20%股权4月下旬完成交割

路透台北4月14日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿周二称，参股菲律宾Rizal Bank 20%股权将于4月下旬完成交割，金额约4亿美元。

国泰人寿副总经理林昭廷对路透做出以上表示。为鼓励台湾金融业者海外并购，金管会开放保险业资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，此案即为首例寿险资金海外并购不计入投资上限的个案。

“今年银行在菲律宾会有比较大进展。”国泰金控副总经理李伟正说。

李伟正指出，国泰金控旗下国泰世华银行上周接获菲律宾马尼拉分行筹备许可，预计今年第三季开业，这是自去年10月菲律宾政府重新开放外资以来的第一个台湾银行业申设分行核准案。

国泰金控近年东南亚银行股权收购动作频频，该公司高层曾表示，主要在建立平台价值，看好东南亚保险理财商机，可以带来更多金融服务。

至于国泰人寿参股印尼Mayapada银行 40%股权案则仍在处理申请流程中。

国泰人寿去年底宣布取得菲律宾RIZAL银行20%股权、2.8亿股普通股，每股价格64菲律宾披索，成交金额约179亿披索(约为125亿台币)。

国泰人寿并于今年初再宣布以两阶段取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权，金额约87亿台币。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)