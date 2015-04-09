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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:41 BJT

台湾央行：共发行2,002.5亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北4月9日 - 台湾央行周四宣布共发行2,002.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,000.50亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,988.5

91天期 0.93 9.0

182天期 1.05 5.0

央行上日发行1,399.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,280.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为229亿台币，累积超额准备为3,351亿台币、加计前期1%的超额准备为4,657亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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