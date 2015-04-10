《即时观点5》中国3月CPI和PPI优预期，但通缩风险犹存政策放松可待

路透北京4月10日 - 中国国家统计局周五公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.6%，均高于市场预期。

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3月详细数据:

--CPI同比上涨1.4%（路透调查中值为上涨1.3%）

--PPI同比下跌4.6%（路透调查中值为下跌4.8%）

--CPI环比下跌0.5%，PPI环比下降0.1%

--CPI中食品价格同比涨2.3%，非食品价格同比涨0.9%

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中国CPI及PPI图表： link.reuters.com/zah54w

以下为市场人士的评论:

--中信建投证券分析师 王洋

CPI比较低对股市或债市而言是个好消息，因为货币政策放松空间增大。对经济来说，抵抗通缩风险的过程仍没有结束。前几个月虽然信贷量比较大，但资金到位率比较低，投资没有真正起来，房地产市场放松后的效果也比往常更加缓慢，所以经济企稳反弹并没有那么容易。

虽然大宗商品价格下跌会导致成本下降，利润好转，但不认为这是可持续的行为。如果需求没有起来，经济很难实现真正企稳。

我们判断二季度经济还是一个筑底过程，到6,7月份可能见到短期底部，下半年才会见到反弹，但这种反弹也只是政策放松后效果的显现。

本月就不排除降准的可能性。

--摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管 章俊：

虽然猪肉价格在3月份下降3.8%，但我们观察到2月母猪存栏创下04年以来新低，因此预计未来猪肉价格会出现反弹，带动食品价格随之反弹。 而且从4月份开始CPI的翘尾因素都将维持在0.6-0.7百分点的高位，因此我们预计CPI将在食品价格的带动下持续温和反弹。预计未来随着项目开工的提速，PPI将持续改善。

我们认为从3月份汇丰PMI的大幅回落以及统计局PMI季节性反弹力度弱于历史平均水平来看，实体经济下行动能依旧很强，而且部分高频工业数据也支持经济持续疲软的判断。此外，今年政府工作报报告中制定的3%的通胀目标，而市场普遍预测值仅为2%左右，因此我们认为政府已经为政策宽松，特别是货币政策宽松预留了很大的空间。只要全球大宗商品价格不出现大幅反弹，进而形成输入性通胀，那么2015年通胀的温和反弹应该不会成为政策宽松的顾虑。

虽然央行在3月份没有降准降息，但在公开市场操作中持续下调逆回购利率，7天逆回购利率已经从年初的3.85%下调至3.45%，体现出央行在降准降息后希望传统的货币政策传导机制能够发挥更积极的作用。但我们认为鉴于目前整体经济复苏乏力的现状，采用传统的降息降准的货币政策工具的必要性依旧很高，预计央行会在4月份会再次降准或降息一次，并维持我们预测：全年内下调基准利率2-3次，并根据包括外汇占款在内的市场流动性指标来适时下调存款准备金率，同时也会容忍人民币汇率适度贬值来应对美元在加息预期下的大幅升值和其他主要货币（欧元，日元等）由于推行或加大量化宽松所而贬值的压力。

--联讯证券高级宏观和固收分析师 杨为敩：

物价数据整体符合预期。CPI中食品价格相对增长较多，猪肉和粮食价格开始周期性回升，但受到鲜菜和水产品价格下行的对冲，整体压力不大。趋势上看，猪肉和粮食价格会推动CPI同比增长加快，但鉴于CPI篮子中食品的权重占比在下降，非食品影响上升，因此上半年CPI或还将继续走低，通胀压力较小。

下半年，由于周期性因素增强，以及在政策刺激下，总需求企稳回升，CPI增速将在全年出现前低后高的格局。

上月PPI同比降幅收窄，原油价格企稳贡献了正面因素；年内，PPI降幅继续收窄，并将在下半年与CPI走势趋同。

--招商证券固定收益分析师 孙彬彬：

3月CPI同比增长1.4%，与上月持平，环比下降0.5%，略超市场预期，通缩预期压力进一步放缓；CPI食品价格同比增长2.3%，环比下跌1.6%，春节因素过后，食品需求有所下滑，受天气影响，鲜菜价格环比下跌，虽然猪肉价格环比继续下滑，但生猪价格回升的后续影响值得关注；CPI非食品价格同比增长0.9%，环比持平，好于历史同期，其中居住价格环比增长0.3%，远高于历史同期水平，房价环比逐渐企稳对后期非食品价格或有一定支撑。

一方面，供给收缩之下，猪周期再起，后期面临涨价压力；另一方面，经济基本面边际存在改善趋势，经济决定通胀走势，新涨价因素有望抬升，预计4月CPI同比增速回升至1.8%；

近期政策频出，稳增长、宽信用持续推进，基本面底部逐渐确认，利率长端底部夯实，维持谨慎看法。

--民生证券宏观团队：

3月CPI同比增长1.4%，较上月持平。环比下跌0.5%主要是因为春节因素消退、天气转暖导致的季节性因素，全年来看，随着经济下行速度放缓以及猪价和油价的同比反弹，CPI下行压力明显缓解。但对于市场担心的猪周期上行风险，我们认为问题不大，原因一是考虑到经济换挡期总需求依然不强，二是前期猪价反弹有疫情等短期因素的影响，长期看，规模化养殖时代的猪周期不会像原来那么明显，猪价上行风险有限。

PPI同比-4.6%，环比-0.1%，降幅均有所收窄，主因是3月美元升值、中东局势紧张以及全球经济企稳导致国际油价明显反弹。但从国内来看，制造业去产能、房地产去库存的结构调整期还远未结束，尽管中央将加大力度推动一带一路等战略稳定需求，但重化工业已是强弩之末，PPI转正仍需时日。

总体来看，短期随着经济逐步探底、猪价和油价冲击缓解等因素的发酵，通缩的压力有所缓解，但长期来看，经济仍面临增长动力转换的调整压力，通胀仍将在低位运行，不会成为掣肘货币宽松的障碍。未来“稳增长”（配合地产政策放松、支持信用扩张）、“调结构”（支持新兴产业融资）以及“防风险”（降低债务维系成本）均需要宽松货币政策的支持，近期中性偏紧的货币政策不会持续，预计在接连下调逆回购利率等“价格”型宽松的基础上，央行将很快推出降准或MLF、PSL等“数量”型宽松措施，4月中旬经济数据公布以及25日政治局会议前后是可能的时点。

对股票市场而言，在新股冲击缓解之后，货币政策将继续吹“风”，资本过剩时代的股权盛宴远未结束。对债券市场而言，过去需求扩张时期股票牛伴随债券熊的逻辑在当前供给收缩的环境下并不适用，未来随着制度和技术创新逐步取代资金密集型的重化工业成为增长中坚，利率下行将和股票牛市并行不悖，股债双牛依然可期。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

从物价的季节性变动规律推测，CPI下月或仍回升，达到年内高点，但今年通缩压力主要集中在三季度，全年通缩预期会经历一波双折情况。

货币政策中性格局不变，货币政策放松的制约主要在于存量过多，物价变动基本不影响货币抉择。

--中信证券固定收益首席分析师 邓海清：

我们二月中下旬以来关于“通缩或是个伪命题”，以及石化行业全产业链补库存逻辑得到了数据进一步支持，未来通胀下行和经济恶化的压力继续降低，央行降息空间被封杀的概率在上升，预计后期加大公开市场及其他PSL、MLF等操作维持利率稳定会是更主要的货币操作工具，配套服务于地方政府债务置换。

宏观经济数据与央行货币操作的新特点，债市未来会出现收益率曲线结构的陡峭化走势，我们依然认为，多空博弈依然会剧烈，但是在“护城河”安全边际足够大时，也就是我们认为的配置价值区间，依然可以进行配置，不用担心出现2013年的熊市。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

3月CPI增长1.4%，符合市场预期，但其中0.5%的增长来自翘尾因素，新涨价因素对于CPI贡献有限。

一方面，由于春节这一季节性因素消失，加上供给充分，食品价格环比跌幅达到1.6%，其中鲜菜、水产品等价格下降达到8.9%和2.3%。猪肉价格的环比跌幅达3.8%，显示猪周期对于未来通胀拉动依然有限；另一方面，非食品价格环比仅持平，这低于历史平均，显示国内消费领域仍有不小下行压力，文娱价格、家庭设备用品和维修服务、交通通讯价格分别下跌了0.6%、0.2%和0.1%。

此外，从CPI数据来看，就业市场的压力渐现，如房租价格仅增长0.3%，这反映节后返工情况可能并不尽人意，该数据也与PMI就业指数表现不佳一致。

随着开工季到来，PPI环比跌幅有所收窄至0.1%，其中油价回升也有一定贡献，但回升幅度仍远低于历史平均，意味着产能过剩和需求低迷情况依然严重。分行业来看，无论是上游的钢铁、有色和煤炭还是偏向中、下游的化工、食品制造和纺织服装的价格仍趋于回落，这意味着企业盈利在较长时间难以回升。

物价低迷倒逼“稳增长”力度加码，我们维持二季度财政、货币政策全面宽松的看法。其中货币政策方面，降息、降准均会发生，以此降低实际利率，缓解企业存量财务费用支出大的压力，此外通过降准也对于促进信贷条件宽松有一定帮助。

--中金公司宏观团队：

季环比看CPI通缩风险仍不容小觑。3月CPI同比增速1.4%，略高于我们和市场预期的1.3%，较1-2月的1.1%回升0.3个百分点，反映今年春节晚的因素。但一季度CPI季调后季环比折年率-0.3%，显示CPI通缩风险仍无法小视。

投资需求弱是制约PPI同比和环比反弹高度的主要因素。3月PPI同比增速-4.6%，较2月份回升0.2个百分点。略高于我们和市场预期的-4.8%。3月PPI季调后环比增速折年率从2月的-9.8%回升至-4.6%，主要反映油价3月份环比反弹的效果。与固定资产投资和产能过剩相关行业，如钢铁、有色、煤炭开采等产品价格环比跌幅居前。

预计一季度GDP平减指数大概率为负。近期国际大宗商品价格虽有所企稳，但国内终端需求仍弱，CPI下行压力仍存。实际利率仍有上行风险，货币政策将更加坚定地加大放松力度。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

从整个CPI来看，环比下降0.5%，跟正常年份差不多，只是略好一点，但还是处在相对较低水准。CPI一直在1-1.5%之间波动说明整个需求面还是相当疲弱。

PPI略好于预期，是因为3月份是整个新开工的季节。但从大的方向来看，工业品持续通缩对整个工业企业利润还是有比较大的压力。

政策角度来看，虽然货币利率本周下调比较多，但债券市场中长期利率近期没有降反而有所升，这与国务院降低融资成本的要求不符。从稳定经济增长角度，近期还是需要进一步放松政策。预计二季度会有降息一次，降准两次。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

3月CPI持平于前值，PPI较前值略有改善，总体来看通缩压力没有进一步恶化，但也没有明显改善，目前的价格指数依然位于谷底，表明经济疲弱需求不足的局面没有改观，继续出台稳增长政策和放松货币政策值得仍有必要，值得期待。

CPI中分项指数格局变化不大，食品依然保持较高涨幅，是推动CPI高于预期的主要因素，服务项目在春节过后出现回落，交通通信继续受到油价低迷的影响，居住类价格低位徘徊，值得注意的是，衣着类价格持续走高，且有加速上扬势头，应与劳动力紧缺带来的价格上涨有关。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

3月CPI稳定在1.4%，食品和非食品价格均保持稳定；4月以来猪价出现反弹，但菜价仍在回落，预测4月食品价格环降0.8%，4月CPI稳定在1.5%。

3月PPI同比降幅缩窄至4.6%，PPI环比跌幅缩窄至-0.1%，源于3月油气等生产资料价格上涨。4月以来煤价、钢价下跌，但油价上涨，预测4月PPI有望继续小幅回升至-4.5%。

3月以来经济低位企稳，通缩短期缓解，但持续性依然存疑。周小川在博鳌论坛表示对通缩风险保持警惕，目前处于观察期，未来宽松政策仍值得期待。

--澳新银行中国经济师 周浩：

基本符合预期，没有什么大的意外。市场可能比较关心的还是PPI，跌幅稍微收窄一点。但整体来看，通胀下行压力并没有明显缓解，通缩风险还是存在。

中国宽松的货币政策周期还是在展开，没有大的变化。CPI还是比较差，在1.5%以下。维持二季度降准降息各一次，三季度降准一次。

另外，要关注近期电价下调对PPI的影响，PPI短期内还是会有下行压力。

--华创证券固定收益首席分析师 屈庆：

我们看到CPI和PPI双双高于市场预期，这可能说明通胀底部已经过去，后期需要关注CPI在猪肉价格持续反弹的带动下会不会继续上行；PPI是经济指标，若能改善，说明对于工业品的需求在改善，而且我们看到油价也在逐渐企稳，目前的油价比年初的判断更为乐观，此外后面一带一路战略会消耗大量过剩产能，所以PPI的反弹空间可能会更大。

油价有反弹可能，这一定程度上会影响到市场的预期，之前市场是通缩预期，现在价格都开始反弹，通缩预期会缓和，而这也将使政策上的边际放松预期有下降可能。

--华融证券宏观分析师 郝大明：

PPI跌幅缩窄主要还是受油气价格回升影响，并非需求面的好转。我们认为上半年CPI同比涨幅还是在1.5%之下，1-1.5%之间，PPI跌幅在4%以上。通缩压力还是比较大。政策方面二季度至少还有一次降息和降准。

**相关背景**

--中国国家主席习近平在博鳌论坛称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。

--中国国务院在明确《政府工作报告》部门责任和分工的常务会议上称，要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具。

--中国3月初在政府工作报告中，将今年经济增速目标设定在7%左右；2014年实际增速则为7.4%。

--中国国务院副总理张高丽表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。