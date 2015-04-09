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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:31 BJT

国际油市：伊朗石油部长称并不担心伊朗原油出口增加将造成价格崩跌

路透北京4月9日 - 伊朗石油部长尚甘尼周四在访问北京的一行中对路透表示，石油输出国组织(OPEC)自身可调整好伊朗重返油市，并不会导致价格崩跌。

他称，OPEC成员国应在6月会议前讨论产量问题。

伊朗曾是OPEC第二大石油出口国，若该国同六国代表就核武问题达成最终协议，并取消制裁，那么伊朗将会很快提高原油出口。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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