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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:23 BJT

欧洲政经：欧元区副财长给予希腊六天期限以修改改革方案--报载

路透雅典4月9日 - 希腊报纸Kathimerini周四报导，欧元区副财长给予希腊6个工作日的最后期限以修改改革方案，以便在4月24日欧元集团会议上能达成协议，对希腊提供新的金援。

“希腊已经获得六个工作日的期限，以提出令债权人可以接受的提议，”该报表示。

双方周三在布鲁塞尔进行了会谈。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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