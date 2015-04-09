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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 18:56 BJT

投行观点：麦格理将America Movil SAB目标价从23美元调升至24美元，评级为表现优于大盘

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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