更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊低位，提存期初银行间资金水位满溢

* 短率交投徘徊低位

* 银行间资金水位满溢

* 短票利率续处低档

* 债券附买回利率持稳 (新增存单发行和拆款收盘细节、第五-六段的标售预估)

记者 詹静宜

路透台北4月9日 - 台湾银行间短率周四徘徊低位。资金调度人士指出，提存期初银行间资金水位满溢，资金情势偏滥令银行急寻销钱管道，但有拆入需求的银行却是寥寥可数，短票亦无法满足银行间买票需求，短率持于当前低位水准。

交易人士表示，由于银行间在清明假期积数积累至旬初，致本旬甫才展开累积超额准备就突破3,300亿台币，银行间积数去化压力可想而知，资金纷纷涌进抢食有限的自保短票，反观市场拆入需求则依旧低迷，令短率盘旋在既有低档。

〞旬初就是宽松，钱满为患。〞一位大型官股银行交易人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.500%，上日也在0.380%-0.450%；两周拆款利率在0.388-0.440%，上日在0.410-0.450%。

至于明日央行将标售两年期定存单，路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。

另外央行也将标售364天期的国库券。路透调查显示，旬初市场资金较显宽松，估计明日将标售的364天期国库券将落于0.50%附近。

**短票利率靠向低位**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，今天发票量略有增加，但仍是供不应求，旬初银行间买票意愿踊跃，交投比重略向区间低位靠拢。

“(利率)还想再往下试看看。”上述大型票券商交易员说。

交易员并表示，银行间短票交投意愿相当积极，但自保短票始终供给有限，在银行及投信抢食的情况下，甚至承作天期至5月底的利率都持在区间低档附近。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，前日在0.595%，成交量77.48亿台币，上日为130亿。

台湾央行周四宣布共发行2,002.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,000.50亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。 周五存单到期金额538.50亿台币。

下周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，到期情况分别为：周一2,144.5亿、周二969亿、周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为118亿台币，累积超额准备为3,469亿台币、加计前期1%的超额准备为4,775亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日寿险及投信端资金仍显宽松，尤其是月初投信端资金回流的情形非常明显，受惠于基金申购款大幅回笼，RP利率仍旧持稳既有低位 。

“投信都提前框券。”一位证券RP交易员说。

上述证券RP交易员也称，今日交割First Gulf Bank宝岛债4亿人民币，对市场资金调度丝毫没有影响，短线资金调度顺畅带动RP利率续处低位。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，交投区间高位略往下移。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。