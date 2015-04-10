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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月10日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月10日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素
摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期538.50亿台币。       
        
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --台湾土地银行发行1.1亿美元国际债券。     
    --美商花旗集团公司发行1.1亿美元国际债券。
    ---------------------------------------------- 
 
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)9,985.8亿台币： 
             04/13                       2,144.50亿台币
             04/14                         969.00亿台币
             04/15                       1,978.50亿台币
             04/16                       1,393.70亿台币
             04/17                       2,035.50亿台币
             04/20                         616.00亿台币
             04/21                       5,659.00亿台币
             04/22                       2,257.50亿台币
             04/23                       2,938.50亿台币
             04/24                         257.00亿台币
             04/27                         6,807.80亿台
                                                     币
             04/28                       1,872.50亿台币
             04/29                         4,675.50亿台
                                                     币
             04/30                       6,380.80亿台币
    --公债还本付息47.39375亿台币。
      4/21  89乙1期公债付息19.68125亿台币。
      4/23  88乙1期公债付息21.15亿台币。
      4/25  103甲7期公债付息6.5625亿台币。
    

    --国库券到期偿还共200亿台币。 
      4/13  财103-7国库券到期，实际发行额200亿台币。
    

    --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：
    --4/13：央行标售两年期定期存单，金额200亿台币，10日标售。
    --4/13：财政部委托央行标售财104-5期国库券，金额250亿台币，天
期为364天期，10日标售。
    --4/15：财政部委托央行标售104/7期公债，金额300亿台币，天期为
20年期，10日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    注：*表新增或更新。(完)   

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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