《全球汇市》美元扩大涨幅，英镑一个月期波动率跳升

周四公布的一周资本流动数据显示，上周日本投资者买超4,244亿日圆海外股票，为连续第20周买超。
但日本投资者卖超3.1万亿日圆(258亿美元)海外债券，创2005年以来最大卖超幅度。
渣打银行驻新加坡汇市研究全球主管Callum Henderson指出，这样卖超海外债券，可能是发生在接近3月底日本财年结束之时，因投资者要了结现有仓位的获利。
“从表面上判断那对日圆是温和利好，但我们需看看这种情况在4月是否会持续...通常4月都会有新的外国投资。”Henderson称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0746 1.0779 -0.31 -11.17 1.2097
美元/日圆 120.28 120.12 +0.13 +0.50 119.68
欧元/日圆 129.25 129.48 -0.18 -10.73 144.78
美元/瑞郎 0.9710 0.9665 +0.47 -2.32 0.9941
英镑/美元 1.4771 1.4864 -0.63 -5.15 1.5573
美元/加元 1.2571 1.2541 +0.24 +8.20 1.1618
澳元/美元 0.7695 0.7681 +0.18 -5.79 0.8168
新西兰元/美元 0.7564 0.7546 +0.24 -2.99 0.7797
澳元/日圆 92.560 92.260 +0.33 -5.31 97.750
新西兰元/日圆 90.980 90.640 +0.38 -2.50 93.310
英镑/日圆 177.67 178.55 -0.49 -4.67 186.38
澳元/新西兰元 1.0166 1.0161 +0.05 -2.89 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 汪红英/秦德兴/李婷仪/孙茉莉; 审校 龚芳/高琦)