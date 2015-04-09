重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.15%，资金仍宽需求有望中性持稳

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 220亿元人民币

* 招标时间: 周五(10日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.02%-3.25%

* 预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月9日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然现券二级近期持续走弱，但相较之下，短久期品种表现稍好于长端品种，且回购利率接连下跌致市场资金预期尚乐观，对明日一年期存一定支撑，需求有望中性持稳，利率预测均值3.15%落在二级附近。

交易员同时指出，不排除新债供给施压债市背景下，资金利好有限，加上该期债又不纳入考核，需求存走弱可能；不过，该期限品种配置户或兴趣有限，交易户参与博边仍可能是主力。

“一年期真是不太好判断啊，大家也没有基本承销量的压力，市场整体需求也比较弱，下午二级成交在3.10%附近，”上海一商业银行交易员称，这个期限对于银行配置户吸引力比较低，反而交易盘很多会来搏边际。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1802%。二级市场上，剩余期限近一年的固息国债150001券 最新成交在3.1450%。

北京一券商交易员表示，近期股市上涨、供给等因素，致债市吸引力下降，交易盘的力量特别弱，如果投资户一旦不感兴趣的话，利率债投标很有可能走弱。

"而且国债绝对收益率太低了,以前一年期不是很容易技术性流标，"他称，不过还要看看明天的二级市场交投情绪。

明日招标新债债为今年第六期记账式附息国债，发行总量220亿元人民币，到期一次还本付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债标位限定具体为投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。