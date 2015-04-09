重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.15%，资金仍宽需求有望中性持稳

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 220亿元人民币
* 招标时间: 周五(10日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.02%-3.25%
* 预测均值: 3.15%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月9日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然现券二级近期持续走弱，但相较之下，短久期品种表现稍好于长端品种，且回购利率接连下跌致市场资金预期尚乐观，对明日一年期存一定支撑，需求有望中性持稳，利率预测均值3.15%落在二级附近。
交易员同时指出，不排除新债供给施压债市背景下，资金利好有限，加上该期债又不纳入考核，需求存走弱可能；不过，该期限品种配置户或兴趣有限，交易户参与博边仍可能是主力。
“一年期真是不太好判断啊，大家也没有基本承销量的压力，市场整体需求也比较弱，下午二级成交在3.10%附近，”上海一商业银行交易员称，这个期限对于银行配置户吸引力比较低，反而交易盘很多会来搏边际。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.1802%。二级市场上，剩余期限近一年的固息国债150001券 最新成交在3.1450%。
北京一券商交易员表示，近期股市上涨、供给等因素，致债市吸引力下降，交易盘的力量特别弱，如果投资户一旦不感兴趣的话，利率债投标很有可能走弱。
"而且国债绝对收益率太低了,以前一年期不是很容易技术性流标，"他称，不过还要看看明天的二级市场交投情绪。
明日招标新债债为今年第六期记账式附息国债，发行总量220亿元人民币，到期一次还本付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债标位限定具体为投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。
该期债4月13日开始计息，招标结束至4月15日进行分销，4月17日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。