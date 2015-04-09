欧洲政经：芬兰正为围绕希腊问题的艰难决定做准备--当地媒体

路透赫尔辛基4月9日 - 报纸Helsingin Sanomat援引芬兰财政部一份机密备忘录报导称，如果希腊无法达成欧元集团开出的条件以取得进一步融资，则希腊有可能被迫退出欧元区。

根据这份日期为3月27日的备忘录，芬兰政府必须为希腊6月底前用尽现金的可能性做好准备。

据该报，备忘录称或需要在此日期前就希腊做出“非常困难的政治决定”。这些决定中包括希腊能否继续是欧元区的一部分。

备忘录还称，只有按照协议完成改革计划，希腊才能获得进一步的融资和贷款。

未能联络到芬兰财政部就此置评。