欧洲政经：芬兰正为围绕希腊问题的艰难决定做准备--当地媒体

美日关系：日本首相安倍晋三表示，将继续争取特朗普支持TPP
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透赫尔辛基4月9日 - 报纸Helsingin Sanomat援引芬兰财政部一份机密备忘录报导称，如果希腊无法达成欧元集团开出的条件以取得进一步融资，则希腊有可能被迫退出欧元区。
根据这份日期为3月27日的备忘录，芬兰政府必须为希腊6月底前用尽现金的可能性做好准备。
据该报，备忘录称或需要在此日期前就希腊做出“非常困难的政治决定”。这些决定中包括希腊能否继续是欧元区的一部分。
备忘录还称，只有按照协议完成改革计划，希腊才能获得进一步的融资和贷款。
未能联络到芬兰财政部就此置评。
希腊政府一位官员周四对路透表示，希腊将向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 3 *3.5342% 固息增发债 1/20-1/23 60 7 *3.9343% 40 20 *4.1361% (2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债) *进出口行 40 1 3.04% 固息金融债 1/23-1/24 40