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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:51 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，因英国贸易逆差大于预期

路透伦敦4月9日 - 英镑兑美元周四跌至逾一周低位，因数据显示英国2月商品贸易逆差升至七个月高位，增幅大于预期。

英国2月贸易逆差扩大至103.4亿英镑，高于路透调查的所有分析师预测。

英镑兑美元 跌至1.4763美元，日内下跌0.7%，数据公布前为1.4780。英镑之后回升至1.4785，日内跌幅仍有0.5%。

欧元兑英镑升至0.72785英镑，数据公布前为0.7266。(完)

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