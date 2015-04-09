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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:52 BJT

欧洲个股：大众汽车将投资5亿欧元扩张斯洛伐克生产线

路透布拉迪斯拉发4月9日 - 德国汽车制造商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周四称，公司将投资5亿欧元扩张其斯洛伐克生产线。

公司发言人Vladimir Machalik表示，这个新的车身生产线将于2017年在布拉迪斯拉发组装厂启动，这将创造数百个就业岗位。

大众汽车公司是作为中欧最大经济体的斯洛伐克的主要出口商，其在斯洛伐克工厂生产的几乎所有汽车都出口至国外，公司三分之一的汽车销往德国市场。(完) (编译 秦德兴; 审校 王洋)

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