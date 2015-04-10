更正-欧洲个股：大众汽车将投资5亿欧元扩张斯洛伐克生产线

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：第三段“中欧最大经济体的斯洛伐克”译文有误，应为“中欧经济体斯洛伐克”)
路透布拉迪斯拉发4月9日 - 德国汽车制造商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周四称，公司将投资5亿欧元扩张其斯洛伐克生产线。
公司发言人Vladimir Machalik表示，这个新的车身生产线将于2017年在布拉迪斯拉发组装厂启动，这将创造数百个就业岗位。
大众汽车公司是中欧经济体斯洛伐克的主要出口商，其在斯洛伐克工厂生产的几乎所有汽车都出口至国外，公司三分之一的汽车销往德国市场。(完) (编译 秦德兴; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。