更新版 1-《中国债市每日综述》国债期货转升现券走势趋稳，宽资金下关注IPO影响

《独家新闻》美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 国债期货止住连跌转升，现券收益率稳中小降
* 利率互换窄幅震荡，农发新债发行平稳
* 资金宽松，关注未来IPO影响
* 明日将公布CPI和PPI数据 (新增货币市场收盘报价)
路透上海4月9日 - 中国银行间债市现券收益率在连续上行后，周四走势趋稳，其中部分国开债收益率小降；国债期货市场上，主力合约也止住连续跌势转为走升，利率互换则以窄幅震荡为主。
交易员认为，资金面渐宽，此前被看好的短债却表现一般，可能和市场还要关注下周新股发行影响有关。另外，若明日公布的CPI和PPI数据不明显超预期，现券预计难改继续盘整大趋势。
新债发行方面，农发行上午招标的三期债，结果与二级市场接近，对现券影响不大。
上海一银行交易员称，除部分国开债收益率小降外，其他现券变化不大，“IRS短的下了2-3bp(基点)，长的没(怎么)动。”
他指出，现券收益率稳中小降，可能和国债期货今日反弹有关。不过总的来说，目前债市方向不是十分明朗，预计还将盘整一段时间。
路透最新调查显示，春节后食品价格较大幅度回落，或拉低3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅至1.3%；而主要生产资料市场价格整体延续下跌趋势，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅料维持在4.8%。
剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新成交 在3.97%，上日尾盘4.02%。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.55元人民币，较上日结算价涨0.19%；10年期国债主力合约T1509 收报95.265元，较上日结算价涨0.04%。
**七天回购加权利率迫近3%**
银行间市场周四资金面持续宽裕，回购利率普降。其中七天期回购加权利率迫近3%，受开盘价破位下行引领。进入4月后仅逾一周时间，该回购价格累计跌幅超过80个基点(bp)。
交易员称，央行本周公开市场小规模净回笼，无碍充裕流动性。可关注下周IPO（新股公开发行），以及未来缴税因素，是否会对资金利率产生明显影响。
“(公开市场净回笼)没什么影响，回购利率继续下，现在主要还是跟着开盘走。”上海一银行交易员表示。
央行公开市场周四进行150亿元七天期逆回购，本周净回笼150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。
华北一银行交易员并认为，4月以来资金利率连续下行是对3月偏高水平的修复，亦在市场预期之内，然短期仍然需谨慎打新股引发的资金面波动，“走一步看一步吧。”
下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,448.35亿元，较上日的13,564.06亿元稍减；其中，隔夜品种成交10,982.90亿元，上日为10,963.62亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5355 2.6294 -9.39 10,982.90
七天 3.0194 3.0937 -7.43 1,431.56
14天 3.6228 3.7122 -8.94 862.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 0.8200 0.5200 +30.00 3,485.38
七天 4.2100 2.2400 +197.00 288.66
14天 3.9000 3.8800 +2.00 28.52
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00 --
七天 3.0900 3.1200 -3.00 --
14天 3.6700 3.7100 -4.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.5990 2.6830 -8.40 --
七天 3.0730 3.1630 -9.00 --
三个月 4.8008 4.8305 -2.97 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。