更新版 1-《中国债市每日综述》国债期货转升现券走势趋稳，宽资金下关注IPO影响

* 国债期货止住连跌转升，现券收益率稳中小降

* 利率互换窄幅震荡，农发新债发行平稳

* 资金宽松，关注未来IPO影响

* 明日将公布CPI和PPI数据 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月9日 - 中国银行间债市现券收益率在连续上行后，周四走势趋稳，其中部分国开债收益率小降；国债期货市场上，主力合约也止住连续跌势转为走升，利率互换则以窄幅震荡为主。

交易员认为，资金面渐宽，此前被看好的短债却表现一般，可能和市场还要关注下周新股发行影响有关。另外，若明日公布的CPI和PPI数据不明显超预期，现券预计难改继续盘整大趋势。

新债发行方面，农发行上午招标的三期债，结果与二级市场接近，对现券影响不大。

上海一银行交易员称，除部分国开债收益率小降外，其他现券变化不大，“IRS短的下了2-3bp(基点)，长的没(怎么)动。”

他指出，现券收益率稳中小降，可能和国债期货今日反弹有关。不过总的来说，目前债市方向不是十分明朗，预计还将盘整一段时间。

路透最新调查显示，春节后食品价格较大幅度回落，或拉低3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅至1.3%；而主要生产资料市场价格整体延续下跌趋势，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅料维持在4.8%。

剩余期限近三年的国开行固息债150201券最新成交 在3.97%，上日尾盘4.02%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.55元人民币，较上日结算价涨0.19%；10年期国债主力合约T1509 收报95.265元，较上日结算价涨0.04%。

**七天回购加权利率迫近3%**

银行间市场周四资金面持续宽裕，回购利率普降。其中七天期回购加权利率迫近3%，受开盘价破位下行引领。进入4月后仅逾一周时间，该回购价格累计跌幅超过80个基点(bp)。

交易员称，央行本周公开市场小规模净回笼，无碍充裕流动性。可关注下周IPO（新股公开发行），以及未来缴税因素，是否会对资金利率产生明显影响。

“(公开市场净回笼)没什么影响，回购利率继续下，现在主要还是跟着开盘走。”上海一银行交易员表示。

央行公开市场周四进行150亿元七天期逆回购，本周净回笼150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。

华北一银行交易员并认为，4月以来资金利率连续下行是对3月偏高水平的修复，亦在市场预期之内，然短期仍然需谨慎打新股引发的资金面波动，“走一步看一步吧。”

下周沪深证交所将有30家新股密集发行，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日（下周二至周四），其中14日共有15家新股网上申购。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,448.35亿元，较上日的13,564.06亿元稍减；其中，隔夜品种成交10,982.90亿元，上日为10,963.62亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5355 2.6294 -9.39 10,982.90

七天 3.0194 3.0937 -7.43 1,431.56

14天 3.6228 3.7122 -8.94 862.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8200 0.5200 +30.00 3,485.38

七天 4.2100 2.2400 +197.00 288.66

14天 3.9000 3.8800 +2.00 28.52

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00 --

七天 3.0900 3.1200 -3.00 --

14天 3.6700 3.7100 -4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5990 2.6830 -8.40 --

七天 3.0730 3.1630 -9.00 --

三个月 4.8008 4.8305 -2.97 --