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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 17:30 BJT

台湾评级：标普确认评级为AA-/A-1+，展望为稳定

路透4月9日 - 评级机构标准普尔周四确认台湾评级为‘AA-/A-1+’
以及‘cnAAA/cnA-1+’，展望稳定。(完)

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