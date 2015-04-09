香港个股：佳兆业获生命人寿提供13.77亿元两年期人民币贷款，年利率12%

《独家新闻》美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透香港4月9日 - 正陷财困的中国小型房地产商--佳兆业 周四称，获主要股东富德生命人寿提供13.77亿元人民币的两年期贷款，年利率为12%。公司拟将该笔资金用以支付去年与生命人寿联手投得一幅深圳土地的部份代价，以避免因延迟支付而遭当局施加处罚。
佳兆业的声明称，作为贷款的抵押，公司同意以生命人寿全资附属公司深圳富德资源投资为受益人，抵押佳兆业深圳持有与生命人寿各合营企业公司注册资本之50%。
去年4月，佳兆业和生命人寿联手以54亿元投得深圳大鹏新区的一幅商业用地，建筑面积为51.6万平方米。佳兆业和生命人寿并成立一家分别持股51%及49%的合营公司，以开发该土地。
佳兆业此前就重组境外债务的计划，未获债券持有人同意，其后并遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。其股份并自3月31日起停牌至今，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。
公司稍早宣布，此前旗下部份位于深圳被当局锁定的物业未售单位已获解除，但当中有若干单位遭受中国地方法院司法查封，无法正常销售。截至周二（7日）止，公司债权人向相关中国法院提出合共70份境内贷款下的资产保全申请。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。