重温稿-台湾货币市场：短率徘徊低位，提存期初银行间资金水位满溢

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 短率交投徘徊低位
* 银行间资金水位满溢
* 短票利率续处低档
* 债券附买回利率持稳
记者 詹静宜
路透台北4月9日 - 台湾银行间短率周四徘徊低位。资金调度人士指出，提存期初银行间资金水位满溢，资金情势偏滥令银行急寻销钱管道，但有拆入需求的银行却是寥寥可数，短票亦无法满足银行间买票需求，短率持于当前低位水准。
交易人士表示，由于银行间在清明假期积数积累至旬初，致本旬甫才展开累积超额准备就突破3,300亿台币，银行间积数去化压力可想而知，资金纷纷涌进抢食有限的自保短票，反观市场拆入需求则依旧低迷，令短率盘旋在既有低档。
〞旬初就是宽松，钱满为患。〞一位大型官股银行交易人士说。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.410%。一周拆款利率暂落在0.380%-0.500%，上日也在0.380%-0.450%；两周拆款利率在0.388-0.440%，上日在0.410-0.450%。
至于明日央行将标售两年期定存单，路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.75-0.77%。预估大区间则落在0.75-0.78%。
另外央行也将标售364天期的国库券。路透调查显示，旬初市场资金较显宽松，估计明日将标售的364天期国库券将落于0.50%附近。
**短票利率靠向低位**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，今天发票量略有增加，但仍是供不应求，旬初银行间买票意愿踊跃，交投比重略向区间低位靠拢。
“(利率)还想再往下试看看。”上述大型票券商交易员说。
交易员并表示，银行间短票交投意愿相当积极，但自保短票始终供给有限，在银行及投信抢食的情况下，甚至承作天期至5月底的利率都持在区间低档附近。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，前日在0.595%，成交量77.48亿台币，上日为130亿。
台湾央行周四宣布共发行2,002.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,000.50亿台币相较，存单发行余额增2亿台币。 周五存单到期金额538.50亿台币。
下周央行存单到期金额为8,521.20亿台币，到期情况分别为：周一2,144.5亿、周二969亿、周三1,978.5亿、周四1,393.7亿及周五2,035.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为118亿台币，累积超额准备为3,469亿台币、加计前期1%的超额准备为4,775亿台币。
**债券附买回利率持稳**
债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日寿险及投信端资金仍显宽松，尤其是月初投信端资金回流的情形非常明显，受惠于基金申购款大幅回笼，RP利率仍旧持稳既有低位 。
“投信都提前框券。”一位证券RP交易员说。
上述证券RP交易员也称，今日交割First Gulf Bank宝岛债4亿人民币，对市场资金调度丝毫没有影响，短线资金调度顺畅带动RP利率续处低位。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期公司债RP主要成交在0.63-0.64%，交投区间高位略往下移。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.52%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.56%，持平上日。
交割因子方面，土银周五发行1.1亿美元债。(完) (审校 杨淑祯)
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