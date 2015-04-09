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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 18:15 BJT

突发事件：米兰法院发生枪击事件两人身亡，其中一人为法官

路透米兰4月9日 - 急救服务机构及一名法院高层官员表示，一名男子周四在一米兰法庭内开枪射击，造成两人死亡，其中一人为当庭法官。

警方稍早表示，该名男子因为破产问题受审，目前仍在逃。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)

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