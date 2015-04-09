版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 18:45 BJT

OECD报告：领先指标显示欧元区及印度成长有所改善，整体展望稳定

OECD的法国指数自100.5升至100.7，意大利指数自100.8升至101.0。德国指数自99.7升至99.8。

印度前景持续好转，指数自99.3升至99.5。但中国指数自98.5降至98.4，俄罗斯自99.0降至98.9。

美国指数自100.1降至100.0。日本指数自99.9升至100.0。(完) (编译/审校 陈宗琦/龚芳/李婷仪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐