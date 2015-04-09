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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 21:35 BJT

美国热股：通用汽车拟扩建阿灵顿市汽车组装厂，股价盘初小涨

路透4月9日 - 据德克萨斯州阿灵顿市的文件，通用汽车 正在考虑斥资13亿美元扩建该市汽车组装厂，以提高运动型车(运动休旅车，SUV)的产量。

通用汽车盘初股小涨0.1%至36.14美元，上日收报36.11美元。(完)

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