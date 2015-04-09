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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 21:33 BJT

美国热股：阿里巴巴股价盘初上涨近2%，旗下蚂蚁金服6月推网上银行

路透4月9日 - 阿里巴巴 一名集团高管周四表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。目前中国互联网公司正越来越多地侵占传统银行的地盘。

阿里巴巴盘初股价上涨近2%至87.10美元，上日收报85.39美元。(完)

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