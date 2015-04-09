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债券 | 2015年 4月 9日 星期四 21:31 BJT

欧洲政经：希腊已将周四到期的贷款支付予IMF

路透雅典4月9日 - 一名政府官员对路透表示，希腊已执行一笔4.5亿欧元、周四到期的国际货币基金组织(IMF)分期贷款的付款。

由于被摒除于债市之外，且官方金援冻结，希腊料将在数周内现金用罄。政府官员已提出对IMF偿付款项违约的选项，不过最近几天雅典方面试图粉碎这样的传言，承诺将履行自身义务。

“该笔款项已经完成支付，”该名官员表示，确认款项已经转汇给IMF。(完)

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