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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 00:13 BJT

USDA月报：4月9日美国农作物主要信息

路透4月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 3月预估 4月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 83.7 83.7 收割(百万英亩) 76.1 76.3 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 40.0 44.0 47.8 47.8 产量 3,042 3,358 3,969 3,969 压榨 1,689 1,734 1,795 1,795 出口 1,317 1,647 1,790 1,790 年末库存 141 92 385 370 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,130 20,580 20,565 出口 2,164 1,877 2,050 1,900 年末库存 1,705 1,165 1,505 1,380 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,685 43,100 43,100 出口 11,176 11,550 12,800 12,800 年末库存 275 250 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 　预估 　 3月预估 4月预估 种植(百万英亩) 55.3 56.2 56.8 56.8 收割(百万英亩) 48.8 45.3 46.4 46.4 单产(蒲式耳/英亩) 46.2 47.1 43.7 43.7 产量 2,252 2,135 2,026 2,026 出口 1,012 1,176 900 880 年末库存 718 590 691 684 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2012/13 2013/14 2014/15

实际值 预估 3月预估 4月预估 种植(百万英亩) 97.3 95.4 90.6 90.6 收割(百万英亩) 87.4 87.5 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.1 158.1 171.0 171.0 产量 10,755 13,829 14,216 14,216 出口 730 1,917 1,800 1,800 年末库存 821 1,232 1,777 1,827(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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