USDA月报：4月9日美国农作物主要信息

《独家新闻》美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透4月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 3月预估 4月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.8 83.7 83.7 收割(百万英亩) 76.1 76.3 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 40.0 44.0 47.8 47.8 产量 3,042 3,358 3,969 3,969 压榨 1,689 1,734 1,795 1,795 出口 1,317 1,647 1,790 1,790 年末库存 141 92 385 370 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,130 20,580 20,565 出口 2,164 1,877 2,050 1,900 年末库存 1,705 1,165 1,505 1,380 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 40,685 43,100 43,100 出口 11,176 11,550 12,800 12,800 年末库存 275 250 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 3月预估 4月预估 种植(百万英亩) 55.3 56.2 56.8 56.8 收割(百万英亩) 48.8 45.3 46.4 46.4 单产(蒲式耳/英亩) 46.2 47.1 43.7 43.7 产量 2,252 2,135 2,026 2,026 出口 1,012 1,176 900 880 年末库存 718 590 691 684 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 3月预估 4月预估 种植(百万英亩) 97.3 95.4 90.6 90.6 收割(百万英亩) 87.4 87.5 83.1 83.1 单产(蒲式耳/英亩) 123.1 158.1 171.0 171.0 产量 10,755 13,829 14,216 14,216 出口 730 1,917 1,800 1,800 年末库存 821 1,232 1,777 1,827(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。