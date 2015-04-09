标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称若希腊被迫违约和退出欧元区，将可能受到打击

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬

“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。